Rusia convoca al embajador de México para protestar por la retención "ilegal" de una ciudadana rusa

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova (archivo) - CONTACTO - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado este jueves al embajador de México en el país, Eduardo Villegas Megías, para expresarle su "decidida preocupación" por la supuesta "retención ilegal" de una menor de edad de nacionalidad rusa en el país norteamericano.

Así lo ha informado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, que ha indicado que se ha trasladado a Villegas la protesta oficial del Gobierno ruso al respecto, al tiempo que se la ha recordado que la ciudadana en cuestión "está siendo retenida de forma ilegal" por las fuerzas mexicanas en "una institución cerrada especializada".

En este sentido, ha exigido a las autoridades de México garantizar "de inmediato el acceso consular a la menor", a la que ha identificado como Kristina Romanova, y ha pedido "resolver cuanto antes su situación". "Quiero recalcar lo siguiente: esto tiene que ver con una ciudadana rusa y es necesario crear todas las condiciones necesarias para su regreso", ha apuntado, al tiempo que ha advertido de que, de alargarse, la situación podría calificarse como "desaparición forzosa".

La menor, de 17 años, llegó a México junto a su madre adoptiva, una ciudadana rusa naturalizada mexicana. En 2023, autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) detectaron posibles riesgos de violencia familiar y un presunto abuso por parte de un hermanastro.

Posteriormente, en septiembre de 2024 fue dada por desaparecida tras salir sin autorización de un albergue en Toluca, y después fue localizada en Tijuana --si bien su madre acuso a supuestos agentes mexicanos de haberla secuestrado--. Después de esto, el personal de la Embajada de Rusia en el país logró reunirse con la menor en varias ocasiones, unas citas en las que habría expresado su deseo de volver a Rusia.

Sin embargo, la repatriación no se ha concretado, lo que ha derivado en una crisis diplomática entre ambos países. Romanova permanece de momento en una institución especializada de la Fiscalía de México, pero contra ella no pesan cargos por delito alguno, por lo que las autoridades rusas consideran que su presencia en suelo mexicano es "ilegal".