Agentes en Reynosa matan por error a niño de 7 años

Archivo - Agentes mexicanos disparan y matan por error a un niño de 7 años en Reynosa - Europa Press/Contacto/Eyepix - Archivo

MÉXICO, 6 Sep (EUROPA PRESS)

En un desafortunado incidente en Reynosa, Tamaulipas, agentes de la Fiscalía de Justicia de dicho estado abrieron fuego contra una familia, resultando en la muerte de un niño de 7 años. El trágico suceso ocurrió el jueves en la colonia Carlos Cantú cuando los agentes dispararon contra el vehículo en que viajaban dos adultos y el menor, procedentes de Victoria. Los primeros disparos fueron dirigidos a las llantas y, acto seguido, a los ocupantes del auto, según reporta el diario mexicano 'La Jornada'.

El padre recibió un rozón de bala en el rostro, la madre sufrió dos impactos en el brazo y, lamentablemente, el niño fue alcanzado por un disparo en la cabeza. Tras aproximarse y percatarse de su error, reconociendo que se trataba de una familia sin armas en el vehículo, los agentes pidieron disculpas alegando una confusión.

Los adultos heridos fueron inmediatamente trasladados para recibir atención médica; sin embargo, el pequeño no sobrevivió a las lesiones. Este trágico evento subraya la grave problemática de seguridad y los desafíos que enfrentan las autoridades en la región.