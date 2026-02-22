Armados irrumpen en cárcel de Puerto Vallarta y provocan fuga de reos

Archivo - Individuos armados irrumpen en una prisión de Puerto Vallarta y facilitan la fuga de presos - Europa Press/Contacto/Armando Solis - Archivo

MÉXICO, 22 Feb (EUROPA PRESS)

En la ciudad de Puerto Vallarta se vivieron momentos de tensión luego de que un grupo de individuos armados irrumpiera en la cárcel de Ixtapa, logrando la fuga de varios reos considerados de alta peligrosidad. Este hecho ocurre tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante una operación militar.

La muerte de 'El Mencho' ha desencadenado una serie de violentos disturbios en la región, incluidos tiroteos y el incendio de vehículos y negocios en la zona urbana de Puerto Vallarta, añadiendo un clima de inseguridad y miedo entre los residentes.

Ante esta situación, el ayuntamiento de Puerto Vallarta emitió un comunicado el domingo pasado, solicitando a la población que se mantenga en sus hogares y pidiendo a los comercios no abrir sus puertas hasta nuevo aviso, con el fin de proteger la seguridad de trabajadores y clientes. Además, se informó sobre el despliegue de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública para contener la situación y proteger las áreas críticas de la ciudad.

Los eventos recientes subrayan la volatilidad de la seguridad en regiones afectadas por el narcotráfico y las repercusiones que eventos como la muerte de un líder de cartel pueden tener en la poblacidad y orden público. Las autoridades continúan trabajando para restaurar la calma y garantizar la seguridad de los ciudadanos ante esta ola de violencia.