Arrestan a conductor del tren Interoceánico tras descarrilamiento en México que dejó 14 muertos en diciembre

MÉXICO, 28 Jan (EUROPA PRESS)

Felipe de Jesús 'N', maquinista del tren Interoceánico que se accidentó el pasado 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, causando la muerte de 14 personas y dejando heridas a casi un centenar, fue detenido el lunes, reveló el diario 'El Sol de México' con información obtenida del Registro Nacional de Detenciones. La confirmación llegó a través de Reynel Chiñas, secretario general de la Sección 13 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, omitió referencias a la detención durante su alocución ante los medios este martes, pero expuso detalladamente las causas del desastre basándose en los datos recabados de la caja negra de la locomotora. "El tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta, donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora", destacó, agregando que en el punto del descarrilamiento, el convoy circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva con un límite de 50 kilómetros por hora.

Godoy argumenta además que la información de la caja negra demostró que "el funcionamiento del tren era el adecuado" y el sistema de frenado operaba correctamente. Subrayó la gravedad de superar el límite de velocidad permitido, recalcando la responsabilidad directa de quienes operaban el tren en el cumplimiento de las normativas de tránsito.

Como resultado de esta investigación, la Fiscalía decidió iniciar un proceso penal, estando en marcha diversas diligencias por los probables delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, según anunció la magistrada. Este trágico evento sucedió cuando el tren, que llevaba a bordo 250 personas, entre ellos nueve tripulantes, descarriló cerca de la localidad de Nizanda, en Oaxaca.