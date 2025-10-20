Asesinan al presidente de la Asociación Nacional de Citricultores en México

MÉXICO, 20 Oct (EUROPA PRESS)

Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación Nacional de Citricultores en México, encontró la muerte bajo circunstancias trágicas en Michoacán, reveló la Fiscalía General del Estado. Conocido por su firme posición contra la delincuencia organizada, Bravo se convirtió en blanco de diversas amenazas hasta su fallecimiento este domingo.

"Bravo Manríquez fue localizado sin vida este día, a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates. Información preliminar", detalló la Fiscalía en un comunicado oficial. El asesinato del empresario, según reportes de 'El Universal', ocurrió en una región dominada por el Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), marcando un dramático capítulo en la lucha contra los grupos criminales.

Además de liderar la asociación nacional, Bravo presidía la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, enfrentándose a las extorsiones del grupo Los Viagras, afiliados al CMNG, mediante paros de protesta. Estas acciones valientes, sin embargo, le costaron amenazas mortales que lamentablemente culminaron en su trágica partida. Su lucha y liderazgo en la comunidad citrícola de Apatzingán dejan un vacío en el sector y en el corazón de quienes abogan por un México libre de violencia y corrupción.