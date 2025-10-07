Asesinan a sacerdote en Guerrero, México

Archivo - México.- Asesinan a un cura en el estado de Guerrero, en el sur de México - SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE SONORA, MÉXICO

MÉXICO, 7 Oct (EUROPA PRESS)

En el estado sureño de Guerrero, México, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón, quien se encontraba desaparecido desde hace pocas horas y era parte de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa. El cadáver fue encontrado en el municipio de Eduardo Neri y, según los análisis preliminares realizados por la Policía Investigadora Ministerial y peritos, se considera que fue víctima de un asesinato.

Ante esta situación, se ha iniciado una investigación por homicidio para recabar información que clarifique las circunstancias de su muerte e identifique a los posibles responsables. La noticia fue difundida por el periódico 'El Universal'.

El clérigo desempeñaba su labor pastoral en la parroquia de San Cristóbal, ubicada en Mészala, cuya desaparición había sido denunciada previamente por la diócesis. El obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, ha hecho un llamado a evitar especulaciones y esperar a que se proporcionen más detalles sobre el incidente.