Asesinaron a Miguel Bahena, Alcalde de Pisaflores en México

MÉXICO, 21 Oct (EUROPA PRESS)

La violencia política en México cobró una nueva víctima con el asesinato del alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena, quien fue emboscado en La Estancia, Hidalgo, sumándose a la lista de líderes locales atacados en recientes años. El incidente ocurrió cuando Bahena circulaba por una calle del municipio y fue interceptado por sujetos armados, recibiendo al menos cinco impactos de bala antes de que los agresores huyeran del lugar.

El Partido Verde Ecologista, al cual pertenecía el alcalde, expresó su repudio ante el suceso, destacando el ataque con armas de fuego y enviando condolencias a la familia y amigos del difunto. "Con profunda consternación, lamentamos el asesinato del presidente municipal de Pisaflores", comunicó el partido a través de una nota oficial.

Este asesinato subraya el grave problema de violencia política que enfrenta México, situación que ha escalado en las últimas dos décadas. Además, el municipio de Pisaflores, donde Bahena ejercía su mandato, recientemente enfrentó las consecuencias de severas lluvias que dejaron un saldo de 75 personas fallecidas y más de 20 desaparecidas, lo que agrega una capa adicional de tragedia a la comunidad afectada.