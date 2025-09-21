Casi 30 muertos tras explosión de camión cisterna en Ciudad de México

México.- Aumentan a cerca de 30 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México - Europa Press/Contacto/Josue Perez

MÉXICO, 22 Sep (EUROPA PRESS)

El número de víctimas mortales por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México hace más de una semana subió a 28, tras confirmarse la muerte de uno de los hospitalizados. El incidente, ocurrido en el Puente de la Concordia, ha mantenido a 17 personas más bajo atención médica, aunque 39 de las víctimas ya fueron dadas de alta. Así lo dio a conocer Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quien lamentó el fallecimiento de un hombre de 36 años que recibía tratamiento en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza por quemaduras graves.

La Fiscal General de Ciudad de México, Bertha María Alcalde, señaló que las investigaciones iniciales sugieren que el camión pudo haber volcado por circular a exceso de velocidad. Además, se informó que uno de los fallecidos en el accidente fue el conductor del camión, de 34 años, quien estaba en estado crítico tras el incidente.

Con el fin de prevenir futuras tragedias, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México anunció que se realizarán mesas de trabajo con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente federal (ASEA) para regular el paso y trayecto de los vehículos que transportan gas.

Transportadora Silza, la compañía propietaria del camión involucrado, comunicó que poseen al menos tres pólizas de seguro para responder a los daños causados por la explosión. Dicha explosión generó una onda expansiva que afectó a vehículos y edificios cercanos en la zona del distrito de Iztapalapa, donde sucedió el desastre el miércoles 10 de septiembre.