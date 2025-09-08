Choque mortal en México: un tren embiste un autobús y deja al menos diez fallecidos con cerca de 50 heridos

México.- Al menos diez muertos y casi 50 heridos después de que un tren arrolle a un autobús en México - Europa Press/Contacto/Fu Langxisike¡kanieduo

MÉXICO, 9 Sep (EUROPA PRESS)

Un fatal accidente se registró en Atlacomulco, ubicado en el noroeste de México, dejando un saldo de al menos diez personas fallecidas y 47 lesionadas tras el choque de un tren contra un autobús de pasajeros de dos pisos. El siniestro se produjo cuando el autocar intentaba cruzar un paso a nivel antes de la llegada del tren, siendo impactado y arrastrado varios metros, informó la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City de México, que expresó "sus más sentidas condolencias a los familiares" de las víctimas.

Equipos de emergencia, incluidos servicios sanitarios y seguridad, acudieron al sitio del accidente para proporcionar los primeros auxilios. Los heridos fueron extraídos del vehículo con cuerdas y camillas para su posterior traslado a hospitales cercanos, cubrió el incidente el diario 'La Prensa'.

Las autoridades locales, incluido un representante de la Fiscalía, se presentaron en el lugar para dar inicio a las investigaciones pertinentes y determinar las responsabilidades correspondientes. El Ayuntamiento de Atlacomulco, en el Estado de México, lamentó el "trágico accidente" y envió su "más sentido pésame" a los allegados de quienes perdieron la vida en este lamentable evento.