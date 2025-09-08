Decomisan 21 toneladas de metanfetamina en laboratorios clandestinos en México

MÉXICO, 8 Sep (EUROPA PRESS)

En una notable ofensiva contra el narcotráfico, efectivos militares incautaron aproximadamente 21 toneladas de metanfetaminas en dos laboratorios clandestinos relacionados con el grupo delictivo Los Mayos, ubicados en el municipio de Carricitos, Durango, al norte de México.

Durante la operación, los militares no solo encontraron una considerable cantidad de droga ya procesada sino también varios precursores químicos esenciales para la fabricación de estas sustancias. Entre los materiales incautados se incluyen 1.000 litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, 1.000 litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilos de cianuro de sodio, los cuales fueron entregados a la autoridad competente para su debido proceso.

Esta intervención previene que más de 525 millones de dosis de metanfetaminas circulen en las calles, lo cual representa un golpe económico para la organización narcotraficante de aproximadamente 6.532 millones de pesos, cerca de 300 millones de euros.

Este acontecimiento marca un hito significativo para la Secretaría de Marina, al ser este el segundo laboratorio de mayor magnitud desmantelado en los últimos años, sucediendo a una operación similar realizada en febrero de 2024 en Sonora. Esta acción se considera la mayor incautación de producto terminado efectuada por esta entidad gubernamental, poniendo en evidencia el compromiso y la eficacia de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico en México.