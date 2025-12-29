Descarrilamiento de tren Interoceánico en el sur de México deja 13 muertos y cerca de 100 heridos

México.- Al menos trece muertos y casi un centenar de heridos al descarrilar el tren Interoceánico en el sur de México - Europa Press/Contacto/Tong Lian

MÉXICO, 29 Dec (EUROPA PRESS)

El sur de México vivió una tragedia este domingo cuando el tren Interoceánico descarriló en la localidad de Nizanda, Oaxaca, dejando un saldo de trece personas fallecidas y 98 heridas. Este siniestro afectó gravemente a los pasajeros que viajaban en la locomotora principal, donde 62 de los lesionados "se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria", mientras que el resto sufrió heridas menores, según informó la Secretaría de Marina a través de un comunicado.

El tren, que realiza la conexión entre el istmo de Tehuantepec, conectando los océanos Pacífico y Atlántico en la franja más estrecha del país, llevaba a bordo a 250 personas, incluyendo a nueve miembros de la tripulación. Afortunadamente, las 139 personas restantes "se encuentran fuera de peligro".

Las autoridades nacionales, en coordinación con la Secretaría de Marina, han desplegado un amplio dispositivo de búsqueda y asistencia, comprometiéndose a trabajar de forma coordinada para esclarecer las circunstancias del accidente.

En respuesta a la emergencia, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, reaccionó frente al hecho y mediante la red social X, comunicó que ordenó al Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, que "se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal".

Este trágico evento pone de manifiesto la importancia de garantizar la seguridad en el transporte público y la necesidad de una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades en situaciones de emergencia.