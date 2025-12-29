Al menos 15 heridos al descarrilar el tren Interoceánico en el sur de México - FERROCARRIL INTEROCEÁNICO

MÉXICO, 28 Dec (EUROPA PRESS)

Este domingo, un accidente ferroviario en el sur de México dejó un saldo de al menos 15 personas heridas. El incidente ocurrió cuando la locomotora principal del tren Interoceánico descarriló en el estado de Oaxaca. El gobernador Salomón Jara dio a conocer el balance preliminar del grave suceso, que tuvo lugar mientras 241 pasajeros y nueve empleados se transportaban a través del municipio de Asunción Ixtaltepec, siguiendo la ruta que une el golfo de México con el océano Pacífico.

Las víctimas del descarrilamiento recibieron atención médica "de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizados para su valoración médica correspondiente", tal como indicó Jara en su cuenta de X. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos ubicados en los municipios de Juchitán y Matías Romero, pertenecientes a la región del Istmo de Tehuantepec. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente para implementar medidas que prevengan futuros incidentes. Este lamentable suceso pone nuevamente en foco la importancia de la seguridad en el transporte público del país.