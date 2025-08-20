Descubren seis cabezas humanas en carretera de Tlaxcala, México

MÉXICO, 20 Aug (EUROPA PRESS)

En un suceso que ha causado consternación en el estado de Tlaxcala, en el corazón de México, la Fiscalía local informó el descubrimiento de seis cabezas humanas en una carretera que une a los municipios de Ixtacuixtla y Nanacamilpa. Este macabro hallazgo, sin precedentes en la región, elevó de inmediato los niveles de alerta entre las autoridades y la población.

Este espeluznante evento se registró poco tiempo después de que se encontraran restos de otro cráneo en la ciudad de Colima, ubicada hacia el oeste del país, agregando tensión a una situación ya de por sí alarmante.

Las cabezas, que pertenecían a seis individuos masculinos, fueron abandonadas al lado de la vía acompañadas de un mensaje. Dicho mensaje fue atribuido al grupo criminal conocido como 'La Barredora', interpretado por los fiscales como una clara señal de un "ajuste de cuentas". Esta información fue procesada y discutida por los expertos, quienes la compartieron con el periódico 'Reforma'.

Hasta hace poco, incidentes de esta naturaleza eran raros en Puebla y Tlaxcala. Sin embargo, los últimos meses han visto un incremento preocupante en el número de restos humanos encontrados en zonas fronterizas entre ambos estados, lo que sugiere una escalada en las actividades delictivas y violentas que amenazan la paz y seguridad de estas áreas.