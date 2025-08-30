Detenidos nueve miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación en operativos en México

MÉXICO, 31 Aug (EUROPA PRESS)

Nueve miembros de la célula M4, vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación, fueron arrestados por las fuerzas federales de México, acusados de delitos tales como homicidio, secuestro y extorsión en distintos municipios del país. Estas operaciones contaron con el apoyo del Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Fiscalía General de la República (FGR).

En el municipio de Nicolás Romero, cercano a la capital del país, se llevó a cabo la captura de seis presuntos narcotraficantes, quienes fueron sorprendidos mientras encañonaban a un empleado de la empresa pública de transporte, tal como informó el diario 'El Universal'. Además, las autoridades mexicanas lograron la detención de uno de los líderes de la organización, identificado como Erik N, buscado también por su participación en actos de extorsión a un empresario local.

En otras acciones, se realizaron dos arrestos más en diferentes partes de la nación, ambos vinculados a asaltos que desencadenaron en la muerte de varias personas. Estas detenciones surgen en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y México respecto a la seguridad en este último, situación que ha motivado a las autoridades estadounidenses a sugerir el despliegue de tropas para enfrentar la inseguridad, criticando al vecino país por una supuesta inacción ante el flujo de migrantes y el tráfico de drogas ilícitas.