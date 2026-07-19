Dictan prisión preventiva a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California

Dictan prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel - FGR MÉXICO

MÉXICO, 19 Jul (EUROPA PRESS)

La jueza federal mexicana Alejandra Ramírez de la Vega dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y siete individuos más por su presunta participación en el contrabando o huachicol de más de 15 millones de litros de combustible, causando un perjuicio a la hacienda pública de más de 4,000 millones de pesos (casi 200 millones de euros).

Ramírez, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, recibió más de cien datos de prueba en contra de los acusados, preparados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), incluida la incautación de hidrocarburos y operaciones financieras vinculadas a la empresa Ingemar, fundada por el exgobernador.

Los acusados, imputados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. En el caso de José María Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, la jueza ordenó que permanezcan en prisión preventiva en sus domicilios por motivos de salud, informó el diario 'Milenio'.

Ruffo Appel formó parte de la que es considerada la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento, con participación de varias empresas y personal de aduanas.

El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas sin las revisiones aduaneras correspondientes. La red declaró solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada vagón-tanque de ferrocarril.