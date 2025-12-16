Diez personas fallecen en accidente aéreo en México, incluidos tres menores

Mueren al menos diez personas, entre ellas tres menores, en un accidente aéreo en el centro de México - PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO EN X

MÉXICO, 16 Dec (EUROPA PRESS)

Diez personas perdieron la vida el lunes en México tras el accidente de un 'jet' privado cerca del aeropuerto de Toluca, capital del Estado de México. El siniestro, que involucró a un avión con ocho pasajeros y dos tripulantes, provocó un incendio que ya fue controlado por los bomberos.

La tragedia cobró la vida de cuatro mujeres y seis hombres, incluyendo a tres menores de edad, según informaron las autoridades mexicanas.

"Se trata de un 'jet' privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes", informó Protección Civil en su cuenta de la red social X horas antes del incidente.

El accidente se produjo cuando el 'jet' se estrelló contra un inmueble desocupado en la localidad de San Pedro Totolpec, evitando así víctimas adicionales en tierra. Sin embargo, la colisión desató un incendio que fue extinguido por los bomberos.

Debido a la amenaza que representaba la presencia de gas y combustible en el lugar del accidente, las autoridades locales ordenaron la evacuación de los residentes cercanos y establecieron un perímetro de seguridad para mitigar riesgos adicionales.