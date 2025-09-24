Se eleva a 30 el número de muertos tras explosión de camión cisterna en Ciudad de México

Aumentan a 30 los fallecidos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México hace dos semanas - Ian Robles / Zuma Press / ContactoPhoto

MÉXICO, 24 Sep (EUROPA PRESS)

La tragedia en Ciudad de México escaló tras confirmarse un aumento en la cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión cisterna lleno de combustible el pasado 10 de septiembre, alcanzando las 30 personas fallecidas, incluyendo al conductor del vehículo. La Secretaría de Salud Pública de la capital mexicana informó que aún hay 15 personas recibiendo atención hospitalaria, mientras que 39 personas heridas ya fueron dadas de alta.

Este incidente, que tuvo lugar en el Puente de la Concordia, dejó aproximadamente un centenar de afectados directos y ha motivado a las autoridades a reconsiderar las regulaciones para el transporte de sustancias peligrosas. La Fiscalía sugiere como causa principal del desastre que el camión volcó debido a que conducía a una velocidad excesiva, apuntando a la necesidad de revisar las prácticas de seguridad en el sector.