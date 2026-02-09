Encuentran muertos a diez empleados secuestrados de una compañía minera canadiense en México

Archivo - México.- Hallados los cadáveres de diez trabajadores de una empresa minera canadiense secuestrados en México - SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE SINALOA (MÉXICO)

MÉXICO, 9 Feb (EUROPA PRESS)

Las autoridades de México encontraron muertos a los diez trabajadores de Vizsla Silver, una empresa minera de Canadá, que fueron secuestrados el 23 de enero en Concordia, Sinaloa. Tres de estos cuerpos, identificados como José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda Hernández e Ignacio Aurelio Salazar, fueron descubiertos en una fosa clandestina, revelaron fuentes mexicanas.

"Vizsla fue notificada por algunas familias de nuestros compañeros, quienes fueron privados de la libertad en el sitio del proyecto de la compañía en Concordia, Sinaloa, que han sido localizados sin vida", reportó la empresa mediante un comunicado.

"Estamos devastados por este desenlace y por las trágicas pérdidas de nuestros colegas. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familias, amigos y compañeros de trabajo, asi como a toda la comunidad de Concordia", expresó Michale Konnert, presidente y director general de Vizsla.

"Nuestros esfuerzos se concentran en la localización con vida de quienes continúan desaparecidos y en el acompañamiento a sus familias", agregó Konnert, en un momento de profunda tristeza y compromiso con la resolución del caso.