Explosión de camión de gas en Ciudad de México deja al menos ocho muertos y más de 90 heridos

Al menos ocho muertos y más de 90 heridos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México - Europa Press/Contacto/Marco Gonzalez

MÉXICO, 11 Sep (EUROPA PRESS)

Un trágico hecho sacudió a la Ciudad de México cuando un camión de gas explotó, dejando un saldo de al menos ocho personas muertas y otras 94 heridas, revelaron las autoridades locales. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que de los heridos, 19 ya fueron dados de alta. No obstante, 22 se encuentran en estado crítico y otros seis en condiciones graves. Brugada expresó su solidaridad y apoyo a las familias afectadas, asegurando "No les vamos a dejar solas, seguiremos trabajando para darles (el) acompañamiento correspondiente".

Según las primeras investigaciones, señaladas por la fiscal de Ciudad de México, Bertha María Alcalde, se cree que el conductor del vehículo siniestrado circulaba a una velocidad superior a la permitida. El conductor, que ahora se encuentra en estado crítico, está bajo custodia de las autoridades. Este lamentable incidente ha conmocionado a la comunidad y las autoridades se comprometen a realizar un seguimiento exhaustivo del caso para proporcionar el apoyo necesario a los afectados.