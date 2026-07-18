Hallan diez cadáveres en Zacatecas, incluidos el de un exalcalde

Archivo - México.- Hallados diez cadáveres en Zacatecas (México), incluido el de un antiguo alcalde - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MÉXICO, 18 Jul (EUROPA PRESS)

Autoridades del estado de Zacatecas confirmaron la localización de diez cuerpos en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, entre ellos el del exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdéz.

"Con profundo dolor y un alto sentido de respeto, se lamenta el sensible fallecimiento del Arq. Ignacio Castrejón Valdéz, expresidente municipal y un gran referente empresarial de nuestra tierra", publicó el municipio de Sombrerete.

El Secretario General del gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas le trasladó este hallazgo y que fue desplegado "un amplio operativo de seguridad en cada uno de los puntos, con el propósito de dar con las personas responsables y fortalecer la presencia de las corporaciones en la zona".

Se convocó a una reunión extraordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa para dar seguimiento a estos hechos, en la que participará el comandante de la Quinta Región Militar, así como autoridades de las tres ramas del gobierno.

El diario 'El Universal' reportó que, de manera extraoficial, se supo que al menos cuatro cuerpos fueron colgados de un puente sobre la carretera federal 54 y que fueron los propios conductores quienes avisaron a través del Sistema de Emergencias.