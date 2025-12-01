Hijo de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable en tribunal estadounidense tras alcanzar acuerdo

Archivo - EEUU/México.- El hijo de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable tras llegar a un acuerdo en un tribunal de EEUU - Europa Press/Contacto/Antonio Perez - Archivo

MÉXICO, 1 Dec (EUROPA PRESS)

Joaquín Guzmán López, conocido como 'El Güero' y quien es hijo de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como 'El Chapo', recientemente admitió su culpabilidad frente a una corte de Chicago. En un giro inesperado, aceptó los cargos de narcotráfico y de participar en actividades de crimen organizado bajo un arreglo con las autoridades de Estados Unidos.

Este acuerdo, expuesto en un documento de 35 páginas ante la jueza Sharon Johnson Coleman, podría significar una reducción de su condena a cambio de convertirse en testigo protegido para la Fiscalía en futuros juicios contra otros prominentes líderes del narcotráfico, incluyendo a Ismael 'El Mayo' Zambada. Guzmán López, reveló haber ejecutado el secuestro de 'El Mayo' Zambada en Sinaloa para transportarlo en avioneta hacia EE.UU., país que ofrecía una recompensa millonaria por su captura, con la intención de beneficiarse de esta acción en el proceso de negociación.

La fiscalía destacó que el secuestro de Zambada no fue una operación dirigida por Estados Unidos, sino una iniciativa personal de Guzmán López, lo que agrega un elemento sorpresivo a la trama. Según los fiscales, el acuerdo contempla una pena mínima de diez años de prisión, pese a enfrentar cargos severos como narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, posesión de armas y tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Será la jueza quien determine la duración final de su encarcelamiento.

Guzmán López se suma a la lista de hijos de 'El Chapo' que han admitido sus roles dentro del narcotráfico en territorio estadounidense. Anteriormente, Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón', también se declaró culpable por involucrarse en actividades ilícitas similares. Ambos formaban parte de 'Los Chapitos', una célula del Cártel de Sinaloa liderada por ellos y otros hermanos. Este giro en los acontecimientos subraya la continua colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses en su lucha compartida contra el narcotráfico.