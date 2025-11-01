Incendio en tienda de Hermosillo cobra la vida de 23 personas, incluidos cuatro niños

MÉXICO, 2 Nov (EUROPA PRESS)

Un trágico suceso conmocionó a la ciudad de Hermosillo, en el noroeste de México, el pasado sábado, dejando un saldo de al menos 23 personas fallecidas, incluidos cuatro niños, y más de una decena de lesionados debido a un incendio en una tienda de la cadena Waldo's. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó su pesar ante el incidente: "La explosión ocurrida en la tienda Waldo's de la Colonia Centro, en Hermosillo, ha dejado una profunda tristeza en todas y todos los sonorenses. Hasta el momento se tiene el registro de 23 personas fallecidas y once lesionadas que están siendo atendidas en diferentes hospitales de la ciudad. Lamentablemente entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad".

El incendio, que se reportó alrededor de las 14.00 horas (hora local), inició tras una fuerte explosión, según testimonios de testigos presenciales recogidos por el diario 'El Universal'. La emergencia irrumpió en la entrada del establecimiento, dejando a varios clientes sin salida.

En respuesta rápida, equipos de Bomberos y de Protección Civil llegaron al sitio para sofocar el fuego y evitar su propagación. Asimismo, paramédicos de Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a los afectados en el lugar antes de su traslado a la Clínica del Noroeste para recibir atención médica especializada.

La gubernatura de Sonora ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del suceso. Entre las hipótesis que se consideran están una posible falla técnica o la presencia de materiales inflamables. Este trágico evento ha dejado una huella imborrable en la comunidad de Hermosillo y ha movilizado a autoridades para buscar respuestas y medidas preventivas para el futuro.