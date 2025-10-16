Lluvias devastadoras dejan 70 muertos en cinco estados de México

Las autoridades mexicanas cifran en 70 los muertos por las fuertes lluvias de estos días en cinco estados - Europa Press/Contacto/Francisco Canedo

MÉXICO, 16 Oct (EUROPA PRESS)

Las intensas lluvias que han azotado cinco estados en México dejaron un saldo devastador de 70 muertos, con Veracruz e Hidalgo reportando la mayor cantidad de víctimas y daños, reveló la Gubernatura este jueves a través de Protección Civil. Dirigiéndose desde Poza Rica, Veracruz, una de las localidades más golpeadas, Laura Velázquez, responsable de Protección Civil, presentó un informe preocupante, indicando además que hay 72 personas cuyo paradero aún se busca intensamente.

Veracruz, con 30 fallecimientos y 18 desaparecidos, encabeza la lista de afectaciones, seguido por otros estados como Hidalgo y Puebla, aumentando la cifra a 40 municipios en situación crítica. Desde las comunidades de Poza Rica y Álamo, Velázquez compartió avances significativos en labores de limpieza y asistencia directa a las familias que vieron sus hogares dañados o destruidos por este desastre natural. "En Poza Rica y Álamo, que son las comunidades más afectadas en Veracruz, estamos avanzando y se tiene capacidad para hacer la limpieza de todo lo que fue afectado ayudando directamente a las familias en lo que respecta a sus domicilios", explicó.

La situación, aunque crítica, no representa un riesgo sanitario, según aseguró Velázquez, quien también agradeció el esfuerzo conjunto de las autoridades para mitigar el impacto de esta calamidad. El despliegue de servicios básicos como salud, alimentación y agua fue una prioridad, buscando retomar la cotidianidad en las zonas azotadas.

El desastre también tocó a estados como Querétaro y San Luis Potosí, aunque en menor medida. Se ha logrado una considerable reducción en el número de localidades incomunicadas, quedando aún 160, mientras que el servicio eléctrico se restableció en un 93 por ciento después de los daños ocasionados. La coordinación y respuesta rápida de las autoridades continúan siendo clave en el proceso de recuperación y asistencia a los damnificados por estas históricas precipitaciones.