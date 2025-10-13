Lluvias intensas en cinco estados mexicanos dejan un saldo de 64 fallecidos

MÉXICO, 13 Oct (EUROPA PRESS)

Las devastadoras lluvias que azotaron México la semana pasada han dejado un saldo de 64 muertos, confirman autoridades del país. Los estados más afectados por estas inclemencias meteorológicas fueron Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y Puebla. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se desplazó a las zonas afectadas para evaluar la situación y coordinar respuestas.

Durante una rueda de prensa, conducida a través de videoconferencia por Laura Velázquez, encargada de Protección Civil, se informó que aún hay 65 personas desaparecidas y que Veracruz fue el estado más castigado por las tormentas, particularmente entre el 6 y el 9 de octubre. En este estado, 40 municipios sufrieron los embates de la naturaleza, resultando en la muerte de 29 personas. En localidades como Poza Rica, gravemente afectadas, se registraron precipitaciones máximas que alcanzaron los 280 milímetros de agua por metro cuadrado, provocando el desbordamiento de ríos y arroyos.

La presidenta Sheinbaum, después de liderar una reunión de emergencia en Poza Rica y visitar otras comunidades en Veracruz y Puebla, aseguró a los afectados que "Nadie quedará desamparado" y solicitó paciencia, argumentando que "no todo se puede arreglar en un segundo". Prometió transparencia en torno a la situación de los desaparecidos y reafirmó el compromiso gubernamental para asistir a todos los damnificados por esta catástrofe.