Lluvias torrenciales dejan al menos 23 fallecidos en distintos estados mexicanos

MÉXICO, 11 Oct (EUROPA PRESS)

Las intensas lluvias azotan diversos estados de México, dejando un saldo fatal de al menos 23 personas fallecidas, y forzando la activación de múltiples efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, junto con Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas medidas se han tomado para enfrentar las emergencias en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, confirmó la presidenta de México, Claudia Sheimbaum.

La tragedia se ha cebado especialmente en Hidalgo, donde la prensa local, citando a las autoridades estado, reportó pérdidas humanas significativas con al menos 16 víctimas. La destrucción en esta región incluye daños extensos en infraestructura hospitalaria y vial, así como 87 derrumbes de edificios y 40 deslaves. Frente a este panorama, la gubernatura de Hidalgo dispuso una serie de albergues para los afectados y aquellos en situación vulnerable, una medida replicada en otros estados afectados por las inclemencias del tiempo.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó la muerte de cinco personas y reportó ocho más desaparecidas en su estado, no descartando que el número de víctimas pueda incrementarse. En Veracruz, la situación también es crítica con alertas por posibles crecidas de ríos que ya han provocado inundaciones y afectaciones en 41 comunidades rurales. La gobernadora Rocío Nahle, comunicó a través de la red social X, "Mantenemos la atención en 41 comunidades del estado, afectadas por lluvias fuertes y desbordamiento de ríos. En coordinación con Protección Civil y autoridades federales, implementamos un plan de acción y reducción de riesgos. Ubica los refugios temporales y evacúa de ser necesario".

Esta serie de eventos climáticos extremos pone en relieve la vulnerabilidad de diversas regiones frente a los fenómenos naturales y la respuesta inmediata de las autoridades para mitigar el impacto sobre la población.