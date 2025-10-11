Lluvias torrenciales en México dejan más de 40 muertos en varios estados

México.- Ascienden a más de 40 los muertos por lluvias torrenciales en varios estados de México - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MÉXICO, 12 Oct (EUROPA PRESS)

La cifra de muertes a causa de las intensas lluvias en México aumentó a 41, y al menos 27 personas continúan desaparecidas, pese a los esfuerzos de rescate que llevan a cabo elementos de Protección Civil y el Ejército en varios estados afectados por esta situación climatológica adversa.

"La Guardia Nacional mantiene la fase de auxilio del Plan DN-III-E, en los estados de Hidalgo, Querétaro, La Puebla y Veracruz, debido a inundaciones y desbordamiento de ríos ocasionados por las lluvias torrenciales registradas en las últimas horas, derivadas de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla", informó la Guardia Nacional en X.

Las autoridades reportaron que los estados más afectados por estas fatalidades son Hidalgo, con 16 víctimas; Puebla, con 9; Veracruz, con 15; y Querétaro, con un fallecido. Además, los efectos de estas condiciones meteorológicas adversas han provocado significativos daños materiales en múltiples municipios, destacando seis en Veracruz, 37 en Puebla, cinco en San Luis Potosí, siete en Querétaro y trece en Hidalgo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha estado en contacto constante con los gobernadores de los estados más afectados, a través de reuniones virtuales, para monitorear los avances en la gestión de la emergencia y actualizar las necesidades específicas de cada municipio. "Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que han perdido a algún familiar; a la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades", expresó Sheinbaum en un comunicado en X.

A pesar de los desafíos presentados por esta crisis, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno informó que se ha logrado restablecer el servicio eléctrico al 75.24% de los afectados, beneficiando a 241,052 usuarios, y continúan trabajando para devolver la energía al resto de los 79,331 usuarios todavía sin servicio.