MÉXICO investiga el asesinato a tiros de un 'streamer' durante una transmisión en vivo

Archivo - México.- México investiga la muerte a tiros de un 'streamer' mexicano durante una retransmisión en directo - Isaac Guzman/dpa - Archivo

MÉXICO, 5 Aug (EUROPA PRESS)

Las autoridades de México abrieron una investigación este miércoles sobre la muerte de César Gastelum, un 'streamer' mexicano que fue asesinado a tiros por dos hombres armados en moto en Culiacán, Sinaloa, mientras transmitía en vivo en redes sociales.

"En relación con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde sujetos armados realizaron una agresión directa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía de Sinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos", señaló el Gabinete de Seguridad de México en un comunicado.

Las autoridades consideran varias hipótesis, incluyendo la posibilidad de que "publicaciones" hicieran alusión a "una facción de un grupo delictivo", aunque no especificaron cuál. "Se está realizando el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables", agregó.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del martes en el exterior de un restaurante de comida rápida en la urbanización Tres Ríos en Culiacán, frente a otras personas que realizaban una transmisión en vivo en redes sociales junto al 'streamer'.

Gastelum, de 25 años, era una figura conocida en redes sociales, donde acumulaba cientos de miles de seguidores gracias a sus vídeos y su contenido humorístico. Según apunta el diario 'El Universal', el presunto homicidio podría estar relacionado con el conflicto interno del Cártel de Sinaloa.