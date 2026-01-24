México revela descubrimiento de tumba zapoteca con más de 1.400 años de antigüedad

México.- México anuncia el histórico descubrimiento de una tumba zapoteca de más de 1.400 años de antigüedad - INAH

MÉXICO, 24 Jan (EUROPA PRESS)

En una revelación que marca un hito en la historia arqueológica de México, el Gobierno mexicano, bajo la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció el descubrimiento de una antigua tumba zapoteca con más de 1.400 años de antigüedad en el estado de Oaxaca. Este hallazgo es descrito por la mandataria como el más significativo en la última década, ofreciendo una ventana única al pasado glorioso de una de las culturas mesoamericanas más influyentes.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el enterramiento fue encontrado en los Valles Centrales de Oaxaca y data del año 600 aproximadamente. La tumba destaca por su riqueza en elementos escultóricos y pintura mural, incluyendo representaciones que evocan al poder y a la muerte, además de frisos y lápidas con inscripciones que se refieren a calendarios.

Identificada como una expresión auténtica de la cultura zapoteca, conocida también como "gente de las nubes", este pueblo alcanzó su apogeo entre los años 300 y 900 d.C. Su capital, Monte Albán, es un testimonio de su avanzada civilización y ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987.

La antecámara de esta fascinante tumba está adornada con la figura de un búho, un simbolismo relacionado con la noche y la muerte. Resalta especialmente un rostro estucado y pintado de un zapoteca, posible retrato del individuo al que fue dedicado este lugar de descanso final.

La Presidenta Sheinbaum destacó la importancia del descubrimiento, subrayando su excepcional conservación e información que aporta sobre el pasado. En la tumba, elementos como un dintel adornado y figuras de un hombre y una mujer, probablemente guardianes del sitio, se presentan en un estado de preservación notable, ofreciendo nuevos datos sobre las prácticas funerarias y la vida de los zapotecas.

En el interior de la cámara funeraria se encontraron secciones de pintura mural en colores vivos, que ilustran una procesión de personajes cargando bolsas de copal, lo que sugiere rituales asociados a esta cultura.

Un equipo interdisciplinario del Centro INAH en Oaxaca ha iniciado ya trabajos de conservación, protección e investigación del sitio, con el fin de estabilizar las pinturas murales y profundizar en el estudio de los rituales, símbolos y prácticas funerarias vinculadas a este importante hallazgo.