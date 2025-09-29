Secretaría de Cultura en México insta a utilizar el "poder ilimitado de la cultura" para lograr la paz

MÉXICO, 29 Sep (EUROPA PRESS)

Durante la inauguración del Mondiacult 2025 en Barcelona, la Secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, exhortó el pasado lunes a aprovechar "el poder ilimitado de la cultura" con el objetivo de fomentar la paz, incrementar la justicia social y asegurar el bienestar de la comunidad. "No podemos hablar de desarrollo sin cultura", expresó en su discurso en el Centro de Convenciones Internacionales de esta ciudad, representando a México tras haber sido sede de las dos últimas ediciones del evento.

Curiel de Icaza hizo énfasis en la importancia de la cultura frente a los retos contemporáneos como la fragmentación social, el auge del individualismo, la creciente desigualdad, los problemas migratorios y los cambios radicales que la inteligencia artificial supone para el acceso cultural. Subrayó la necesidad de reconocer los derechos culturales como "parte indivisible" de los derechos humanos, argumentando que "la cultura no es ni de uno, no es una, ni de unos cuantos. Es el entramado simbólico que nos da sentido y nos conecta con el mundo".

La Secretaria señaló que México lleva siete años inmerso en una "profunda transformación", donde el arte y la cultura actúan como medios legítimos de expresión y oposición. Finalizó su intervención con un llamado a hacer de este encuentro en Barcelona el inicio de un nuevo impulso para colocar a la cultura en el centro de las agendas.