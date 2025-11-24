Sheinbaum recibe en Veracruz al buque escuela mexicano tras su choque con el puente de Brooklyn en mayo

MÉXICO, 24 Nov (EUROPA PRESS)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recibió al buque escuela Cuauhtémoc en el puerto de Veracruz, tras su involucramiento en un accidente bajo el puente de Brooklyn en Nueva York el pasado mes de mayo, donde el mástil del buque chocó contra la infraestructura del puente, causando la muerte de dos tripulantes y heridas a otros 20, de más de 270 personas que iban a bordo, tal como confirmaron las autoridades mexicanas.

Durante la ceremonia por el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, la presidenta rindió homenaje a las víctimas: “Su memoria, su entrega la llevamos siempre en el corazón y la lleva el pueblo de México y nuestro país”. Este acto subraya el valor del buque como "símbolo de disciplina, orgullo y valentía", según destacó la Secretaría de la Marina en un comunicado, refiriendo que el velero Cuauhtémoc simboliza "que el valor y la lealtad de nuestra Armada navegan con nosotros, hoy y siempre".