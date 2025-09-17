Sube a 19 la cifra de fallecidos tras explosión de camión cisterna en Ciudad de México

Aumentan a 19 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México - Marco Gonzalez / Zuma Press / ContactoPhoto

MÉXICO, 17 Sep (EUROPA PRESS)

La tragedia en Ciudad de México se agrava con la confirmación del aumento a 19 fallecidos, entre ellos dos menores, tras la explosión del camión cisterna el miércoles en el Puente de la Concordia, en el distrito de Iztapalapa. La Secretaría de Salud de la capital indica que, además, hay 65 personas heridas, con 32 aún en hospitales.

La Fiscal General de Ciudad de México, Bertha María Alcalde, señaló que los primeros análisis sugieren que el accidente fue resultado de un exceso de velocidad por parte del conductor, quien también perdió la vida y estaba en estado crítico. El incidente desencadenó la movilización de numerosos equipos de emergencia.

Para prevenir futuros desastres, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México anunció mesas de trabajo con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para regular el tránsito de vehículos de gas. En respuesta, Transportadora Silza, propietaria del camión, declaró que posee tres pólizas de seguro para responder a los daños causados por la explosión, la cual además afectó a vehículos y edificios cercanos.