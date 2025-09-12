Sube a nueve el número de fallecidos tras explosión de camión cisterna en Ciudad de México

Aumentan a nueve los muertos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México - Marco Gonzalez / Zuma Press / ContactoPhoto

MÉXICO, 12 Sep (EUROPA PRESS)

El número de muertos por la explosión de un camión cisterna en la capital de México ascendió a nueve, revelaron las autoridades locales, mientras más de cincuenta personas continúan hospitalizadas. El trágico suceso ocurrió el miércoles, cuando el camión que transportaba gas se volcó en la autopista, específicamente en el Puente de la Concordia, provocando una gran explosión que resultó en más de 90 personas afectadas entre muertos y heridos. Hasta la noche del jueves, la Secretaría de Salud de Ciudad de México confirmó nueve fallecimientos.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha María Alcalde, mencionó que las investigaciones preliminares indican que probablemente el conductor del camión volcado circulaba a una velocidad superior a la permitida. El conductor, en estado crítico, se encuentra detenido por las autoridades.