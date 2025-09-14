Tragedia en Yucatán: Accidente de tráfico deja al menos 15 muertos

Archivo - México.- Al menos 15 muertos en un accidente de tráfico en Yucatán (México) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉXICO, 14 Sep (EUROPA PRESS)

Un trágico accidente de tráfico cobró la vida de al menos 15 personas en la carretera que conecta Mérida con Campeche, en la inmediaciones de la localidad de Kopomá, Yucatán. El incidente, que involucró a un camión de carga y a un vehículo de transporte público, ha consternado a la comunidad local y ha movilizado una amplia respuesta de los cuerpos de emergencia.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, expresó su pesar ante la tragedia. "Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida-Campeche, donde tristemente 15 personas han fallecido. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento", compartió en su perfil de la red social X.

Las autoridades locales informaron que, desde que recibieron el primer aviso del accidente, equipos de emergencia, seguridad y salud se desplegaron en el lugar para prestar los primeros auxilios y atender la emergencia. Este accidente pone de manifiesto los peligros que pueden representar las carreteras y la importancia de la prudencia al volante para evitar tragedias futuras.