Tres personas murieron en México durante celebraciones tras el triunfo ante Ecuador en el Mundial

México.- Tres muertos en México en las celebraciones tras el triunfo ante Ecuador en el Mundial - Europa Press/Contacto/Nadia Tecuapetla

MÉXICO, 1 Jul (EUROPA PRESS)

Las autoridades de México confirmaron la muerte de tres personas por asfixia durante las celebraciones tras el triunfo de la selección nacional ante Ecuador en el Mundial de fútbol que se lleva a cabo en el país.

"Los equipos de emergencia de Ciudad de México atendieron de manera inmediata la alerta de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida", informó en redes sociales la alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada.

Tras ofrecer un mensaje de condolencia y apoyo a los familiares de los fallecidos, hizo un llamado a "con responsabilidad, cuidado y empatía".

Sobre las víctimas, la Secretaría de Salud Pública de Ciudad de México indicó que se trató de dos mujeres, de 48 años y 19 años, y un hombre de 44 años, y reiteró que la atención médica dictaminó que murieron por asfixia.

La selección mexicana avanzó este martes a los octavos de final del Mundial tras derrotar a Ecuador 2-0, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Esta victoria representó la primera vez en 40 años que México supera una eliminatoria en una fase final de la Copa del Mundo.